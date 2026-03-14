“Corpi liberi“, una giornata in via della Moscova 18 per accendere un faro sui disturbi alimentari. L’appuntamento è oggi, dalle 9.30 alle 18.30. Tra gli ospiti, la biologa nutrizionista, personal trainer e divulgatrice Luna Pagnin (@spaziolunare nella foto), le autrici Valeria Vedovatti e Francesca Mittoni, l’influecer Carlotta Fiasella, lo chef Massimiliano Lava e le content creator Sara Busi (@talkingtomybody) e Chiara Fiorani. L’occasione è la settimana Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. “Corpi Liberi” è una giornata gratuita aperta alla cittadinanza dedicata a chi vive, ha vissuto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Corpi liberi“ per dar voce ai disturbi alimentari

Articoli correlati

Leggi anche: "Importante dar voce ai ragazzi"

Disturbi alimentari nei giovani, l’esperta: “L’ossessione per l’aspetto è solo il sintomo. I disturbi sono una malattia dell’anima, non del corpo”La psichiatra e psicoterapeuta Laura Dalla Ragione, direttrice dell’Unità Operativa Complessa dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione Usl...

Contenuti utili per approfondire Corpi liberi

Temi più discussi: Corpi liberi per dar voce ai disturbi alimentari; Corpi liberi: Lilac e Peso Positivo insieme per dare voce ai disturbi alimentari e rompere il silenzio; Ciclone Harry: Appello della Jungi Mundu per dare dignità alla sepoltura dei migranti restituiti dal mare · ilreggino.it; ERRATA CORRIGE. TERZO SETTORE RIUNITO IN SENATO: SIAMO LIBERI E PILASTRO DI COESIONE. ASI, OPES E FICTUS: UN OSSERVATORIO PERMANENTE PER DARE VISIONE E FORZA.

Corpi liberi per dar voce ai disturbi alimentariCorpi liberi, una giornata in via della Moscova 18 per accendere un faro sui disturbi alimentari. L’appuntamento è oggi, dalle 9.30 alle 18.30. Tra gli ospiti, la biologa nutrizionista, personal ... ilgiorno.it

Corpi liberi: Lilac e Peso Positivo insieme per dare voce ai disturbi alimentari e rompere il silenzioMilano si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi della Settimana Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi della ... ilriformista.it

«Rompiamo le righe, corpi liberi da guerre e patriarcato» è lo slogan della manifestazione organizzata a Roma da "Non Una di Meno" - facebook.com facebook

«Rompiamo le righe, corpi liberi da guerre e patriarcato» è lo slogan della manifestazione organizzata a Roma da "Non Una di Meno" x.com