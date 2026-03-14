Lo spettacolo teatrale Coriolano della Floresta torna a Palermo domenica 22 marzo alle ore 21 presso il Teatro Don Bosco Ranchibile in via Libertà 199. La compagnia Araldo del Vespro, guidata da Giuseppe Bongiorno, ripropone l’opera basata sul romanzo di Luigi Natoli, offrendo un’analisi profonda dell’esilio e dell’identità siciliana. L’iniziativa non si limita alla semplice rappresentazione di un classico letterario, ma diventa un punto di riferimento per i giovani del quartiere Capo, molti dei quali provengono dall’Accademia Araldo del Vespro. La produzione include musiche originali di Mario Incudine e coreografie curate da Eliana Andrea Calcagno, creando un ponte tra tradizione arcaica e sensibilità contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coriolano a Palermo: esilio e identità in scena domenica

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