A Coreglia Antelminelli i bambini hanno scelto le fiabe che parteciperanno al premio Manarino, un'iniziativa dedicata alle storie inedite. Il borgo si appresta a riproporre questa tradizione che premia la creatività infantile, con le fiabe selezionate pronti a essere giudicate da una giuria. L’evento torna a coinvolgere la comunità locale in un momento di attenzione alla narrativa per i più giovani.

Il borgo di Coreglia Antelminelli si prepara a riaccendere una fiamma culturale che aveva rischiato di spegnersi, con la riattivazione del premio Manarino dedicato alle fiabe inedite. La cerimonia di premiazione è fissata per sabato 28 marzo alle ore 10 al Palazzo Il Forte, dove i bambini della scuola primaria locale avranno il potere esclusivo di scegliere i vincitori tra le opere selezionate. Questa data segna non solo un evento singolo, ma il ritorno di una tradizione radicata nella storia del paese, legata indissolubilmente alla memoria di Manara Valgimigli, grande studioso che visse e lavorò nel territorio. L’iniziativa, promossa dal Comune e curata da Lucia Morelli, trasforma il palazzo storico in un palcoscenico dove l’immaginazione dei più piccoli diventa il metro di giudizio definitivo per le narrazioni presentate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coreglia: i bambini eleggono le fiabe per il premio Manarino

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