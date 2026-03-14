Coppa Italia | sconfitta contro Rimini per la Valtur dopo un match dal finale thriller

Nel match di Coppa Italia, la squadra Valtur Brindisi ha perso contro la Dole Basket Rimini, che si è qualificata per la finale contro la Tezenis Verona, vincente sul Pesaro. La partita si è conclusa con un finale combattuto, con Brindisi che ha sfiorato la vittoria ma ha ceduto negli ultimi minuti. La sfida si è svolta nel pomeriggio e ha visto entrambe le squadre protagoniste di un match intenso.

Semifinale decisa da una tripla allo scadere, non bastano i 22 punti di Copeland e i 21 di Esposito. Per i ragazzi di coach Bucchi un insuccesso che brucia per l'esito finale di un incontro equilibrato e molto intenso Valtur Brindisi sfiora la vittoria e si lecca le ferite nel finale di gara, cedendo ai padroni di casa della Dole Basket Rimini l'accesso alla finale di Coppa Italia LNP 2026 contro la Tezenis Verona, vincente nel pomeriggio su Pesaro. Una sconfitta che brucia per l'esito finale di un incontro equilibrato e molto intenso, deciso negli ultimi secondi dalla tripla di Tomassini da scacco matto. Non bastano i 22 punti di Copeland e i 21 di Esposito, autore di una prestazione da 27 di valutazione sfiorando la doppia doppia con 9 rimbalzi. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Leggi anche: I cremisi dopo la sconfitta alla finale di coppa Italia. "Il Tolentino darà una bella risposta a Urbania» Coppa Italia Women, l’Inter vince l’andata dei quarti di finale contro la Ternana: il resoconto del matchCalciomercato Inter, l’eliminazione appesantisce il bilancio? La strategia di Marotta e Ausilio Mercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico:... Contenuti utili per approfondire Coppa Italia Discussioni sull' argomento Equilibrio e tensione per la Final Four di Coppa Italia A1 a Trissino. Quattro squadre in lotta per il 56° titolo; Prima sconfitta stagionale per l'Alghero: in finale di Coppa Italia ci va il Bonorva; Tra mercoledì e giovedì l’andata delle semifinali: è ancora Fiorentina-Juventus, l’Inter per la rivincita sulla Roma; Atalanta, Coppa Italia: all'Olimpico, contro una Lazio meno motivata, c'è in gioco il sogno di un trofeo. Inter, la probabile formazione contro il Torino in Coppa Italia: possibilità per Cocchi dal 1?L’Inter sfida il Torino nei quarti di Coppa Italia: ecco le probabili scelte di Cristian Chivu e dove vedere la gara L’Inter ha fissato l’obiettivo: vincere per proseguire il cammino verso la finale ... gianlucadimarzio.com SECONDA SEMIFINALE! C'è Brindisi vs Rimini in Coppa Italia. Diretta: https://www.pianetabasket.com/serie-a2/brindisi-vs-rimini-diretta-coppa-italia-a2-356620 - facebook.com facebook Coppa Italia femminile: Roma-Inter 1-1 nella semifinale di andata #SkySport #RomaInter x.com