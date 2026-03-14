Coppa del Mondo di Biathlon Vittozzi conquista una super gara in inseguimento a Otepaa

Nella gara di inseguimento della Coppa del Mondo di Biathlon a Otepaa, Lisa Vittozzi si è imposta vincendo la competizione. La campionessa olimpica ha completato la prova conquistando il primo posto, dopo aver ottenuto il secondo nella sprint del 13 marzo. La vittoria le permette di aggiudicarsi anche la tappa del circuito iridato.

Lisa Vittozzi conquista una splendida gara d’inseguimento in Coppa del Mondo di Biathlon. L’Azzurra, campionessa olimpica di specialità, si prende anche la tappa del circuito iridato e a seguito del secondo posto, avuto nella giornata del 13 marzo, nella Sprint Femminile. L’atleta tricolore ha realizzato un super poligono, con soli due errori (1-0-0-1), recuperando il terreno perduto e tagliato il traguardo in in 33’33?7. Alle sue spalle è arrivata la finlandese Suvi Minkkinen (0-1-0-0) con un margine di 26?2. Terza la francese Lou Jeanmonnot (0-0-0-1) a 26”9. “Oggi c’erano condizioni molto difficili – ha confessato Vittozzi al termine della gara, come riporta fisi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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