Convocati Genoa per il Verona le scelte di De Rossi | ecco l’elenco completo

De Rossi ha annunciato la lista dei giocatori del Genoa disponibili per la partita contro l’Hellas Verona, in programma domani allo stadio Bentegodi. La convocazione comprende tutti i calciatori rossoblù che saranno presenti nel match di Serie A. La sfida si svolgerà nel lunchtime e rappresenta un momento importante per la squadra prima dell’incontro.

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