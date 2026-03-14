Isabel Marant propone il modello ‘yenky Small’ come una delle sue ultime borse. Si tratta di un accessorio di dimensioni ridotte, disponibile nel suo catalogo. La domanda riguarda se conviene acquistarlo o meno. L’articolo include anche un avviso di trasparenza sui link di affiliazione, che potrebbero generare una commissione senza costi aggiuntivi per chi acquista.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Canvas Delavé e ricamo: la texture che definisce lo Yenky Small. L’analisi tecnica del modello Shopping ‘Yenky Small’ di Isabel Marant si concentra su un dettaglio costruttivo fondamentale: l’utilizzo del canvas in finitura delavé. Questo termine, derivato dal francese “lavato”, indica un trattamento superficiale che conferisce al tessuto una patina usata, morbida e leggermente sbiadita, distinguendosi nettamente dalla rigidità tipica delle tele nuove o opache. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conviene Isabel Marant Shopping ‘yenky Small’?

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