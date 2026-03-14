Controlli nei locali vicino alla stazione | quasi 200 persone identificate e una multa da 4.500 euro

Durante i controlli effettuati nei locali vicino alle stazioni di Monza e Carnate, gli agenti della questura di Monza hanno identificato quasi 200 persone e sanzionato un esercizio con una multa di 4.500 euro. Le operazioni sono state condotte con la collaborazione di diverse forze di polizia, tra cui il Reparto prevenzione crimine Lombardia, la polizia stradale, quella ferroviaria e un’unità cinofila antidroga.

Maxi controlli nei locali vicini alle stazioni di Monza e di Carnate. A eseguirli gli agenti della questura di Monza, con la collaborazione delle pattuglie del Reparto prevenzione crimine Lombardia, personale della polizia stradale e della polizia ferroviaria, e una unità cinofila antidroga della polizia di Stato. Nel corso delle verifiche presso alcuni esercizi commerciali è intervenuta anche l’Ats Monza e Brianza. A Monza i controlli si sono concentrati nell’area della stazione e nelle vie limitrofe al centro cittadino. Sono state identificate 50 persone, di cui 23 cittadini extracomunitari e 7 minori, mentre 10 veicoli sono stati sottoposti a controllo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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