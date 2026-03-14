La polizia di Pesaro sta effettuando controlli nel centro città, concentrandosi sulla zona cavalcaferrovia, dove sono state elevate diverse sanzioni. Le attività hanno riguardato comportamenti come l’urina in pubblico, il rispetto dei divieti di accesso e casi di ubriachezza molesta. La questione ha suscitato polemiche tra i cittadini, che segnalano un'attenzione insufficiente su alcune problematiche.

C’è un po’ di tutto nei controlli della polizia in centro a Pesaro. Dalla "pipì en plein air" alla violazione dei divieti di accesso, fino all’ ubriachezza molesta. Episodi diversi ma concentrati in pochi giorni e nelle stesse zone della città. Tra gli interventi delle volanti anche quello scattato nella zona di via Luca della Robbia, dove un uomo è stato sorpreso mentre urinava in strada. Per lui è arrivata la sanzione per atti contrari alla pubblica decenza (articolo 726 del codice penale) e l’allontanamento per 48 ore dal luogo dell’episodio. Con lui c’era anche un cittadino italiano che, dai controlli, è risultato destinatario di un Dacur, il divieto di accesso ad alcune aree urbane: per lui è scattata la denuncia per aver violato il provvedimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Controlli in centro e sanzioni. Zona cavalcaferrovia, è polemica: "Emergenza sottovalutata"

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