Controlli della guardia costiera sequestrati oltre 3.200 chili di pesce

La capitaneria di porto di Gaeta ha condotto numerose operazioni nel corso dell'ultimo mese, durante le quali sono stati sequestrati oltre 3.200 chili di pesce. Il materiale, che comprende pescato fresco, surgelato e decongelato, è stato destinato principalmente alla ristorazione. Le operazioni hanno coinvolto diverse unità della guardia costiera, che hanno effettuato controlli e sequestri sul territorio.

La capitaneria di porto di Gaeta nell'ultimo mese ha portato avanti diverse operazioni che hanno permesso di sequestrare circa 3200 chilogrammi di pescato fresco, surgelato o decongelato, destinato principalmente al settore della ristorazione. Elevate multe per circa 12 mila euro. Tutte le attività sono state condotte sotto il coordinamento della direzione marittima del Lazio e in collaborazione con le Asl di Latina e di Frosinone, competenti per territorio. Le ispezioni hanno interessato numerosi esercizi commerciali, punti vendita della grande distribuzione, mercati ambulanti e attività di ristorazione nei comuni di Gaeta, Fondi, Itri, Formia, Minturno e Cassino, focalizzandosi sul rispetto della normativa in materia di tracciabilità, etichettatura, rintracciabilità e corretta conservazione dei prodotti ittici. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Blitz della Guardia Costiera in Ciociaria: controlli a Cassino e Ceccano. Sequestrati 620 kg di pesceLa Guardia Costiera risale dal litorale e punta i riflettori sull'entroterra ciociaro per garantire la sicurezza alimentare dei cittadini. Una raccolta di contenuti su Controlli della Temi più discussi: Controlli della guardia costiera, sequestrati oltre 3.200 chili di pesce; Pressioni per allentare i controlli della Guardia Costiera, avviso di garanzia per il sindaco di Sabaudia; Pressioni sulla Guardia Costiera, indagato il sindaco di Sabaudia; La Guardia costiera intercetta 60 chili di pesce senza tracciabilità, sequestra e dato in beneficenza. Crotone, controlli della Guardia costiera: sequestrati 250 kg di novellame di sarda e 3mila euro di sanzioniContinuano le attività di controllo della Guardia Costiera di Crotone nel contrasto alla pesca illegale di novellame di sarda. Nei giorni scorsi, i militari ... catanzaro.gazzettadelsud.it Barletta, pesce senza tracciabilità: maxi sequestro della Guardia CostieraGuardia Costiera Barletta sequestra 500 kg di pesce senza tracciabilità nella BAT. Denunce e multe per oltre 10 mila euro. pugliapress.org Durante la giornata conclusiva della corsa ciclistica controlli sulla viabilità nelle zone del percorso. Interventi della polizia locale per liberare le strade interessate dal passaggio della gara facebook Controlli della polizia al Piano, stazione e Archi: droga sequestrata e sanzioni x.com