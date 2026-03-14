Contro i piccioni | nuova fase di lavori sotto

Il cantiere sotto il cavalcaferrovia della stazione si sta riattivando per completare un’opera di igiene urbana. I lavori riguardano la rimozione dei piccioni e il miglioramento delle condizioni di pulizia nella zona. La riattivazione del cantiere segna la ripresa delle operazioni di intervento, che erano state sospese in precedenza. L’obiettivo è garantire un ambiente più igienico e decoroso per i cittadini.

Il cantiere sotto il cavalcaferrovia della stazione si sta riattivando per completare un’opera di igiene urbana. Il sindaco Andrea Biancani e l’assessore Riccardo Pozzi hanno dato il via a nuovi lavori da mercoledì, con l’obiettivo di terminare entro aprile. L’intervento riguarda le campate 8 e 9 del percorso ciclopedonale, estendendo la controsoffittatura già realizzata in precedenza. Si tratta di una seconda fase operativa finanziata da risorse aggiuntive reperite appositamente per chiudere definitivamente il problema dei piccioni. La soluzione tecnica prevede l’installazione di lamiera microforata per eliminare i punti di appoggio degli uccelli e migliorare le condizioni igienico-sanitarie dell’area. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Contro i piccioni: nuova fase di lavori sotto Articoli correlati Filovia, nuova fase di lavori: cantieri in via Mameli e collaudo in arrivo tra Genovesa, Porta Nuova e stadioPrima degli interventi sulle fermate verranno sostituite condotte dell’acquedotto risalenti a quasi un secolo fa. Via Nilde Iotti, in fase di completamento i lavori per la nuova rete idricaAica informa che entro la fine della settimana saranno completati i lavori di realizzazione della rete idrica nella zona di via Nilde Iotti,... Odgovaram Na Vaša Pitanja - Konsultacije Uživo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Contro i piccioni nuova fase di lavori... Discussioni sull' argomento Topi e piccioni nella chiesa di Vicofaro. I residenti (ancora) contro don Biancalani; Contro l’invasione di piccioni, vanno bloccati i posti dove nidificano e vietato dare loro cibo. Intanto il Comune fa pulizia. Operazione bis contro i piccioniCon altri 200mila euro, sarà esteso l’intervento di controsoffittatura per eliminare i punti d’appoggio dei volatili La prima parte dell’intervento ha funzionato, ora lo completiamo per migliorare de ... ilrestodelcarlino.it Piccioni urbani, nuova campagna contro la proliferazioneL’Unione della Bassa Romagna avvia una nuova campagna di sensibilizzazione sulle azioni utili per prevenire i disagi provocati dai piccioni in ambito urbano. Infatti la loro presenza, quando eccessiva ... ilrestodelcarlino.it I due agenti Tony Ruotolo e Agostino Piccioni avrebbero procurato "acute sofferenze fisiche" a un giovane di appena quindici anni. Prima Piccioni gli avrebbe tirato un pugno in un occhio, poi lo avrebbero portato in infermeria, dove il ragazzo sarebbe stato sot - facebook.com facebook