continuiamo a non voler vedere il pericolo islamista

Oggi Il Tempo pubblica un documento proveniente da comunità islamiche sciite in cui si esprime il cordoglio per Khamenei padre e si celebra il «martirio» di quest’ultimo, lodando anche il suo successore. Nel testo si invita la nuova Guida Suprema a mantenere la stessa linea, sottolineando l'importanza di seguire il percorso indicato. La comunicazione evidenzia il legame tra le figure di spicco e il messaggio di adesione.

Oggi Il Tempo vi propone un documento inquietante: il comunicato con cui le comunità islamiche sciite, piangendo Khamenei padre e esaltandone il figlio, celebrano il «martirio» e invitano la nuova Guida Suprema a rimanere in quel «lucente solco». Non serve un sofisticato conoscitore dell'Islam per capire di cosa stiamo parlando: un pericoloso discorso sul filo della violenza. La nota èfirmata da associazioni e centri culturali che non si nascondono, e almeno questo è positivo ai fini dei controlli indispensabili per garantire la sicurezza nazionale. Ma il punto è proprio questo: se già vengono dette cose del genere apertis verbis, immaginiamo il tenore delle prediche che nessun «estraneo» ascolta, dei sermoni più infiammati a porte chiuse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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