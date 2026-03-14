Continua il maxi processo per droga | atteso un testimone chiave

Nel processo per droga che coinvolge 16 persone e riguarda uno spaccio di cocaina tra Trieste, Udine e Treviso, altri tre imputati sono in attesa di giudizio. Si attende anche la testimonianza di un testimone chiave che potrebbe avere un ruolo importante nel procedimento. Il processo prosegue con le udienze e l’esame degli imputati.

Il giudice ha disposto l’accompagnamento coattivo del testimone, considerato fondamentale nel procedimento, tramite polizia giudiziaria. Si torna in aula a metà aprile Ancora tre imputati attendono il giudizio nell’ambito del maxi processo per droga che ha visto coinvolte 16 persone in merito a un ampio giro di spaccio di cocaina nelle piazze di Trieste, Udine e Treviso. Nelle scorse settimane l’udienza è stata rinviata perché un testimone chiave non si è presentato nonostante la convocazione. Si tornerà in aula a metà aprile e per questa data il giudice Francesco Antoni (precedentemente Igor Maria Rifiorati) ha disposto l’accompagnamento coattivo del testimone, considerato fondamentale nel procedimento, tramite polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati Leggi anche: Processo Maduro,forse testimone chiave Scu, affari e droga: maxi processo al clan Penza, chiesti mille anni di carcere. I nomiArrivano richieste di pena per più di mille anni di carcere nell’ unico maxi processo abbreviato per due procedimenti, riuniti, che hanno riguardato... Aggiornamenti e notizie su Continua il maxi processo per droga... Discussioni sull' argomento Pietro Grasso: Il maxiprocesso dimostrò che lo Stato, quando vuole, può battere la mafia; DARK SIDE, IL PROCESSO SUI RIFIUTI TOSSICI INTERRATI AD APRILIA: CONTINUA LA TESTIMONIANZA DELL'INVESTIGATORE; Maxi processo Maestrale, parte la requisitoria: la Dda di Catanzaro ricostruisce 40 anni di 'ndrangheta a Mileto. Nuovo gruppo di Dimonios a Shama per la missione Unifil. Ma continua a intensificarsi il conflitto tra Hezbollah e Tel Aviv: non escluso un attacco terrestre - facebook.com facebook Del TTF riparliamo a breve, se la crisi continua. Nostra previsione 90 €/kWh. x.com