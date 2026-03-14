Conti & classifiche Sanremo è al Top

Sanremo Top torna in diretta questa sera alle 21, dopo il debutto della prima puntata che ha ottenuto il 20% di share. La trasmissione si concentra sui conti e le classifiche del festival musicale, attirando l’attenzione del pubblico. La seconda puntata segue l’interesse generato dall’esordio e promette di continuare a monitorare gli sviluppi della kermesse.

Dopo il debutto della prima puntata che ha registrato il 20% di share, Sanremo Top torna in diretta stasera alle ore 21.30 su Raiuno con il secondo ed ultimo appuntamento. Il programma prosegue il suo viaggio tra classifiche e performance degli artisti del Festival dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, con la conduzione di Carlo Conti. Durante la serata di Sanremo Top verranno svelate e commentate le classifiche Fimi ed EarOne Airplay Radio. Protagonisti saranno i Big in gara e uno dei due finalisti delle Nuove Proposte, che eseguiranno nuovamente il brano presentato al Festival. Tra gli artisti attesi, il ritorno di Sal Da Vinci (che peraltro è sempre stasera protagonista di uno special anche su Canale 5). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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