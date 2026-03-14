Nella serata di sabato 14 marzo 2026, allo Stadio Diego Armando Maradona, Antonio Conte ha guidato la squadra in una rimonta che ha sorpreso molti. Durante la partita, Kevin De Bruyne è entrato in campo, contribuendo alla svolta decisiva. La tensione tra i tifosi era evidente mentre il tecnico ha dato indicazioni chiare ai suoi giocatori, sottolineando l’importanza del sacrificio collettivo.

La tensione è palpabile allo Stadio Diego Armando Maradona in questa serata di sabato 14 marzo 2026, dove il tecnico Antonio Conte ha lanciato un messaggio chiaro sulla necessità di sacrificare l’ego individuale per il bene collettivo della squadra. La partita contro il Lecce ha una rimonta spettacolare dopo uno svantaggio iniziale, ma l’attenzione si sposta ora sulla gestione dei giocatori tornati da infortunio e sulla priorità assoluta della qualificazione alla Champions League. Un momento di forte preoccupazione ha segnato gli ultimi minuti quando Lameck Banda è crollato vicino al tecnico, costringendo Conte a intervenire immediatamente per la sicurezza dell’atleta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Conte salva Banda: rimonta epica e De Bruyne in campo

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli in rimonta sul Lecce: Hojlund e Politano firmano il 2-1, Conte vola con De Bruyne e McTominay

Napoli, De Bruyne ‘nuovo acquisto’ di Conte: i numeri del suo peso in campo non mentono, ecco quando può davvero rientrareJuventus, ascolta Pjanic: «Se in estate non posso permettermi l’investimento su Tonali, allora prendo lui! È il campione che serve» Calciomercato...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Conte salva

Conte e lo shock Banda: Mi sono scaraventato e ho gridato. Su Napoli-Lecce: Troppo importante...Il tecnico azzurro ha parlato al termine del match vinto in rimonta contro al Maradona: Dobbiamo raggiungere la qualificazione in Champions ... tuttosport.com

Conte spaventato da Banda: Mi sono scaraventato e ho gridato. Napoli, l'obiettivo è la ChampionsIl tecnico azzurro racconta il momento in cui si è accorto del malore dell'attaccante del Lecce e chiarisce le ambizioni del club ... corrieredellosport.it