conte prove di futuro con il napoli

Il weekend si apre con la sfida tra Inter e Atalanta, mentre domani sera si giocherà Lazio contro Milan. Questi incontri rappresentano una tappa importante per le squadre impegnate nelle competizioni di campionato e in Champions League. Le partite si svolgono in un momento cruciale della stagione, con molte squadre che cercano di rafforzare le proprie posizioni in classifica.

Week-end chiave per scudetto e Champions, da Inter-Atalanta di oggi pomeriggio a Lazio-Milan di domani sera. E il Napoli può compiere un ulteriore passo in avanti per assicurarsi il posto nell’Europa che conta battendo il Lecce e conquistando la terza vittoria consecutiva, dopo quelle di misura su Verona e Torino. Due gare differenti. A Verona azzurri in tono dimesso, in grado di vincere al 96’ con il colpo di Lukaku. A Napoli, sette giorni dopo, invece ecco una squadra per lunghi tratti dominante grazie anche ai rientri di Anguissa e De Bruyne, a cui Conte potrà dare spazio nelle ultime giornate. L’emergenza infortuni non è finita - il... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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