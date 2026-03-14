L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato prima della partita contro il Lecce, rilasciando alcune dichiarazioni a Dazn. Ha affermato di sentirsi bene a Napoli, ma ha anche sottolineato la necessità di valutare se sia giusto proseguire con il progetto attuale. Le sue parole sono arrivate nel giorno che precede l’incontro di campionato.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn prima della sfida col Lecce Napoli-Lecce, Conte a Dazn. L’Inter ha pareggiato e il Napoli ritrorva uomini importanti, percepisce un vento diverso? “Diciamo che stanno recuperando calciatori che sono stati assenti per tantissimo tempo, poi bisogna vedere in che condizioni torni. Dal quel punto di vista devo essere bravo io a fare le valutazioni e gestire i minutaggi. Ni dobbiamo considerare queste ultime partite come un mini torneo in cui si consegnerà lo scudetto e i posti in Europa. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio e restare concentrati” L’assetto tattico se rientrano tutti potrebbe tornare quello dell’inizio? “Ci è venuto a mancare un elemento fondamentale che è Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte lancia l’allarme: “Sto bene a Napoli, ma bisogna valutare se è giusto andare avanti con questo progetto”

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