Conte | Il mio futuro? A Napoli sto bene ma bisogna capire se

L'allenatore degli azzurri ha dichiarato di sentirsi bene a Napoli e di aver firmato un contratto di tre anni al suo arrivo. Ha aggiunto che intende discutere il suo futuro con la società, senza fornire dettagli specifici sulle decisioni imminenti. La sua frase lascia intendere che ci saranno confronti e valutazioni riguardo al suo percorso con il club nei prossimi mesi.

Quando mancano poco più di due mesi alla fine della stagione, Antonio Conte inaugura ufficialmente la stagione delle discussioni sul suo futuro. "Quando sono arrivato ho firmato un contratto per tre anni, è inevitabile che ogni estate ci siamo seduti col presidente a fare delle valutazioni per discutere e capire come andare. Lo faremo anche quest’anno. Tutti sanno benissimo che io a Napoli sto bene, ma al tempo stesso è giusto fare delle valutazioni per capire se è giusto andare avanti con questo progetto. Da parte mia c’è la massima volontà” ha affermato l'allenatore del Napoli prima della sfida con il Lecce, intervistato da Dazn. Il tecnico sta ritrovando diversi elementi importanti, come Anguissa - oggi titolare - De Bruyne e McTominay, che invece partono dalla panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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