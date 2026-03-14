Giuseppe Conte ed Elly Schlein hanno scelto di non partecipare al tavolo sulla politica estera promosso dal governo Meloni. La loro assenza è stata interpretata come una strategia di opposizione, senza ulteriori dettagli sulle ragioni ufficiali o sui possibili effetti di questa decisione. La scelta ha suscitato discussioni tra osservatori e analisti politici, che hanno evidenziato come questa posizione possa influenzare i futuri rapporti tra le parti coinvolte.

Quando Giuseppe Conte ed Elly Schlein hanno deciso di non partecipare al tavolo sulla politica estera aperto dal governo Meloni, molti hanno letto la cosa come una normale mossa di opposizione. Probabilmente è anche questo. Ma c’è un’altra lettura, meno ovvia e più preoccupante. In una democrazia matura, esistono alcune questioni che vanno al di là delle divisioni tra maggioranza e opposizione. La politica estera è una di queste. Quando si discute di guerra, di alleanze internazionali, di sicurezza nazionale, un paese dovrebbe — idealmente — parlare con una voce sola, o almeno con voci che si sono confrontate. Non perché ci si debba sempre mettere d’accordo, ma perché il confronto stesso è un atto di responsabilità verso i cittadini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Conte e Schlein anti-repubblicani: chi non dialoga quando è opposizione, non lo farà quando sarà maggioranza

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