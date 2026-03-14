Dopo la vittoria contro il Lecce al Maradona, l’allenatore dell’ Napoli ha parlato a DAZN sottolineando l’impegno della squadra nel tentativo di qualificarsi alla Champions League. Ha dichiarato di voler evitare egoismi e di fare il massimo in questa fase della stagione. Le sue parole sono state rivolte ai giocatori, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione.

Antonio Conte, allenatore azzurro, ha rilasciato a DAZN alcune dichiarazioni dopo la vittoria sul Lecce di Di Francesco al Maradona per 2-1. “600 punti in Serie A? Non sono uno che guarda tanto le statistiche poiché preferisco concentrarmi sul lavoro da fare. Tuttavia, scoprire di avere questa media punti e di stare avanti a grandissimi allenatori, non può far altro che riempirmi d’orgoglio. Come si dice in questi casi: ‘Ad maiora semper!’ (ride, ndr). Il momento del malore di Banda? Ero lì perché stavi preparando la barriera sulla punizione e a un certo punto l’ho visto accasciarsi: mi sono scaraventato in campo a chiamare i soccorsi dopo averlo visto mettersi le mani sul petto. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte: “Diamo il massimo per raggiungere la Champions, non voglio egoismi”

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