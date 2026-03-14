Conte a sorpresa | Futuro? C’è un caso in cui lascerei il Napoli

Dopo la partita tra Napoli e Lecce, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa allo stadio Diego Armando Maradona. Durante l’incontro ha parlato del suo ruolo e del suo futuro sulla panchina azzurra, lasciando intendere che ci potrebbe essere una situazione in cui lascerebbe il Napoli. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione tra tifosi e media.

Dopo il fischio finale di Napoli-Lecce, Antonio Conte si è presentato in conferenza stampa allo stadio Diego Armando Maradona affrontando anche il tema del suo futuro sulla panchina azzurra. Il tecnico del Napoli ha parlato del progetto avviato con il club e della durata del suo contratto, firmato su base triennale. Le sue parole hanno acceso l’attenzione sull’eventualità di un addio anticipato. Conte ha spiegato quali condizioni potrebbero portarlo a lasciare, ribadendo il suo legame con la città e l’importanza della sintonia con la società. Conte parla del progetto Napoli. Nel corso della conferenza stampa dopo Napoli-Lecce, Antonio Conte ha voluto chiarire la sua posizione sul percorso iniziato con il club azzurro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Conte a sorpresa: “Futuro? C’è un caso in cui lascerei il Napoli” Articoli correlati Napoli, Conte il presente ma anche il futuro? In caso di addio, un allenatore in cima alla lista di ADLIl futuro di Antonio Conte a Napoli resta un tema centrale nel dibattito calcistico. Leggi anche: Il Mattino: “Napoli, Conte verso il Conte-ter: De Laurentiis prepara il futuro con Manna” CONTE E MCTOMINAY: TUTTO SUL FUTURO DEL NAPOLI! Aggiornamenti e contenuti dedicati a Conte a sorpresa Futuro C'è un caso in... Temi più discussi: Quale futuro per Sommer? Spunta un'ipotesi a sorpresa; Corvino rivela: Tiago Gabriel al Napoli? Presto per dirlo, ma...; Quale futuro per Luka Modric? Svelata l'ultima idea a sorpresa del centrocampista del Milan; Colpo di scena Mkhitaryan: soluzione a sorpresa per il futuro del centrocampista dell'Inter. Napoli-Lecce, Conte lancia l’allarme sul futuro: Ne parlerò con De Laurentiis. Cosa può succedere a fine stagioneNapoli-Lecce, Conte lancia l’allarme sul futuro: Ne parlerò con De Laurentiis. Cosa può succedere a fine stagione ... sport.virgilio.it Conte: La verità sul mio futuro. Se non succede potrei andare via...Il Napoli ha vinto contro il Lecce allo stadio Diego Armando Maradona. Vittoria importante per raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League. Antonio Conte ha parlato in conferenza stam ... msn.com CONTE SPIAZZA: "C'È UN CASO IN CUI LASCEREI IL NAPOLI" - facebook.com facebook #Conte: “Con #DeLaurentiis ci incontreremo, qui sto benissimo. Se ci saranno i presupposti continueremo” x.com