Consorzio Industriale del Lazio entrano due Comuni ciociari

Durante l’Assemblea generale dei soci, il Consorzio Industriale del Lazio ha valutato 33 domande di adesione ed ha ufficialmente accolto due Comuni ciociari come nuovi membri. L’incontro si è svolto ieri, con la discussione di diverse richieste presentate da enti pubblici e privati interessati ad entrare nel consorzio. Sono stati approvati i progetti di alcuni di questi enti, tra cui i due Comuni ciociari.

Ieri l'approvazione di 33 nuovi ingressi. Tra questi due della provincia di Frosinone Nuovi ingressi nel Consorzio Industriale del Lazio, che nella giornata di ieri, durante l’Assemblea generale dei soci, ha esaminato 33 richieste. A entrare nel Consorzio sono stati 25 comuni della provincia di Viterbo, 4 di Roma, 2 di Rieti e 2 di Frosinone. Si tratta di Vico nel Lazio e Pico per il territorio ciociaro. "Le nuove adesioni non rappresentano un mero ampliamento formale della compagine sociale, ma costituiscono un passaggio strategico e simbolico nel processo di costruzione di un vero Consorzio Industriale Unico del Lazio – ha affermato... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Articoli correlati Comunicato Stampa: Consorzio Industriale del Lazio: l'Assemblea dei Soci approva l'ingresso di 33 nuovi Comuni.Di seguito l'elenco dei Comuni entrati ufficialmente nella compagine societaria del Consorzio Industriale del Lazio: La responsabilità editoriale e i... Tarquinia aderisce al Consorzio Industriale del LazioTarquinia, 23 febbraio 2026 – Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’adesione del Comune di Tarquinia al Consorzio Industriale del Lazio. Approfondimenti e contenuti su Consorzio Industriale del Temi più discussi: Il Consorzio industriale allarga i confini: 33 Comuni entrano nella rete del Lazio; Comunicato Stampa: Consorzio Industriale del Lazio: l’Assemblea dei Soci approva l’ingresso di 33 nuovi Comuni.; Colleferro aderisce al Consorzio Industriale del Lazio; Colleferro. La Giunta Comunale ha approvato la proposta di adesione del Comune di Colleferro al Consorzio Industriale del Lazio. Consorzio Industriale del Lazio: entrano due nuovi Comuni del ReatinoSi è svolta venerdi 13 marzo l’Assemblea generale dei soci del Consorzio Industriale del Lazio, che ha esaminato e approvato le richieste di adesione presentate da 33 nuovi Comuni, segnando un passagg ... rietinvetrina.it Regione Lazio – La vicepresidente Roberta Angelilli: Le nuove adesioni rafforzano il Consorzio industrialeROMA - Le nuove adesioni rafforzano il Consorzio industriale del Lazio, rendendolo più strutturato e competitivo. Siamo orientati a consolidare il ruolo del C ... etrurianews.it Consorzio Industriale del Lazio: entrano due nuovi Comuni del Reatino - facebook.com facebook Soddisfazione da parte del consigliere regionale Emanuela Mari per l’esito del convegno sul Consorzio Industriale. #FratellidItalia #FDI #Civitavecchia #RegioneLazio #EmanuelaMari x.com