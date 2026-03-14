Consorzio Industriale del Lazio entrano due Comuni ciociari

Durante l’Assemblea generale dei soci del Consorzio Industriale del Lazio, sono stati approvati due nuovi ingressi di Comuni ciociari tra le 33 richieste esaminate. La riunione si è svolta ieri e ha visto coinvolti rappresentanti di diversi enti locali della regione. La decisione riguarda l’adesione ufficiale di alcune amministrazioni comunali al consorzio.

Ieri l'approvazione di 33 nuovi ingressi. Tra questi due della provincia di Frosinone Nuovi ingressi nel Consorzio Industriale del Lazio, che nella giornata di ieri, durante l’Assemblea generale dei soci, ha esaminato 33 richieste. A entrare nel Consorzio sono stati 25 comuni della provincia di Viterbo, 4 di Roma, 2 di Rieti e 2 di Frosinone. Si tratta di Vico nel Lazio e Pico per il territorio ciociaro. "Le nuove adesioni non rappresentano un mero ampliamento formale della compagine sociale, ma costituiscono un passaggio strategico e simbolico nel processo di costruzione di un vero Consorzio Industriale Unico del Lazio – ha affermato... 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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