Consiglio comunale a Cisterna ritirata la mozione di sfiducia per il sindaco

Ieri pomeriggio si è svolto il consiglio comunale a Cisterna con 13 consiglieri presenti in aula. Durante l'incontro, l'opposizione ha presentato una mozione di sfiducia al sindaco, ma successivamente l’ha ritirata. La mozione era stata discussa anche nella riunione precedente, quando i consiglieri dell'opposizione avevano lasciato l’aula.

Con 13 consiglieri presenti in aula, ieri pomeriggio si è tenuto il consiglio comunale a Cisterna. Presentata e poi ritirata la mozione di sfiducia al sindaco dall’opposizione che, dopo l’uscita dall’aula nella riunione scorsa, ieri non si è presentata.Hanno aperto l’assise le comunicazioni del sindaco il quale ha ribadito che la maggioranza è salda e intenzionata a proseguire il percorso iniziato 4 anni e mezzo fa per portare a compimento il programma condiviso con gli 8.243 elettori che hanno sostenuto l’amministrazione al ballottaggio.Tra le comunicazioni principali ha annunciato la riapertura - lunedì prossimo - della Radiologia nel poliambulatorio di via Monti Lepini, passo che precede l’attivazione della Casa della Comunità nel quartiere San Valentino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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