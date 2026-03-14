I Razzie Awards, che premiano i peggiori film dell’anno, sono stati consegnati prima della cerimonia degli Oscar prevista tra il 15 e il 16 marzo. La cerimonia si svolge ogni anno e i vincitori vengono annunciati pubblicamente, evidenziando le produzioni considerate meno riuscite del periodo. La serata si tiene tradizionalmente in prossimità della consegna degli Oscar, creando un contrasto tra le due manifestazioni.

Come è ormai tradizione, alla vigilia della cerimonia dei Premi Oscar - che verranno consegnati nella notte tra il 15 e il 16 marzo (ora italiana) - sono stati resi noti i vincitori dei Razzie Awards. Nati nel 1981 grazie a un’idea del giornalista John J.B. Wilson che voleva fare la parodia degli Academy Awards, i Razzie Awards “premiano” il peggio che si è visto al cinema. Nati con uno spirito estremamente goliardico, con gli anni hanno però finito col diventare un appuntamento fisso della stagione dei premi. E mentre a Los Angeles c’è chi sta trattenendo il fiato per scoprire i film migliori dell’anno, la cerimonia dei Razzie Awards ha già svelato i titoli e gli attori peggiori della stagione cinematografica 2025. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Consegnati i Razzie Awards: ecco quali sono i film più brutti dell'anno

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