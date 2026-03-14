Consegnati a Palazzo San Michele due assegni per oltre 3.500 euro destinati a iniziative solidali

A Palazzo San Michele sono stati consegnati due assegni per un totale superiore a 3.500 euro. I fondi sono destinati a supportare iniziative di carattere solidale. La cerimonia si è svolta oggi, coinvolgendo rappresentanti delle associazioni beneficiarie e le autorità locali. La somma raccolta sarà utilizzata per finanziare progetti di assistenza e sostegno alla comunità.

Arezzo, 14 marzo 2026 – . Un gesto concreto di solidarietà quello compiuto dall’associazione A.I.LI.BE, che nei giorni scorsi ha consegnato a Palazzo San Michele due assegni per un totale di 3.600 euro, destinati alla Misericordia di Castiglion Fiorentino e all’associazione Amici di Vada. La donazione è il risultato di un’iniziativa promossa dal sodalizio guidato dalla presidente Graziella Bertocci, grazie alla quale è stato possibile raccogliere le risorse poi destinate alle due associazioni. Le risorse saranno impiegate per sostenere attività di utilità pubblica e interventi sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consegnati a Palazzo San Michele due assegni per oltre 3.500 euro destinati a iniziative solidali Articoli correlati Dal mercatino di San Nicola più di 120mila euro per iniziative solidaliSi è chiusa il 23 dicembre l’edizione 2025 del mercatino di San Nicola, con la tradizionale consegna degli assegni. Arretrati stipendi docenti e ATA visibili su NoiPA: in arrivo assegni fino a 2.500 euroSu NoiPA, nella propria sezione personale, docenti e ATA possono visualizzare gli importi degli arretrati spettanti, derivanti dall'ultimo rinnovo... Altri aggiornamenti su Consegnati a Palazzo San Michele due... Argomenti discussi: San Marino. Invito a Palazzo per assistere alla dissertazione dei professori Alessandro Campi e Michele Chiaruzzi. L'arte dei presepi in mostra a Bari nel palazzo San MicheleVentotto presepi e una riproduzione in scala di strumenti musicali d'epoca, realizzati da artisti di diverse città pugliesi e costruiti con tecniche, dimensioni e atmosfere diverse con l'obiettivo di ... ansa.it Ecco i «Tesori Svelati» del Petruzzelli: a passeggio fra storia e storie nell'antico Palazzo San MicheleProsegue a Palazzo San Michele, in Strada San Benedetto 15, a Bari vecchia, la mostra Tesori Svelati. A passeggio fra storia e storie. Il percorso espositivo a cura di Luigi Spezzacatene, ... lagazzettadelmezzogiorno.it