Congedati gli ultimi 92 pari ereditari della Camera dei Lord Addio eccentricità britanniche

Gli ultimi 92 pari ereditari della Camera dei Lord sono stati congedati, segnando la fine di un’epoca. La notizia, poco discussa in pubblico, chiude un capitolo importante della tradizione britannica. Nel contesto politico e istituzionale del Regno Unito, questa decisione rappresenta un cambiamento significativo, anche se poco appariscente al grande pubblico. La vicenda si inserisce in un panorama di riforme e trasformazioni più ampie.

Il Green Party travolge il Labour a un suppletiva. Che periodaccio per Starmer Nel big brothel internazionale, è passata quasi sotto silenzio una piccola notizia che conclude una grande storia. Alla fine della prossima sessione parlamentare, dunque entro l’estate, verranno cortesemente congedati gli ultimi 92 pari ereditari che ancora siedono alla Camera dei Lord. Keir Starmer l’aveva annunciato nel suo programma elettorale e l’ha fatto, tipo abolizione delle accise o blocco navale. Non è che per questo la Camera alta della “madre di tutti i Parlamenti” diventi elettiva: però ne faranno parte soltanto i pari a vita, non quelli il cui diritto a legiferare dipende soltanto dal fatto che l’avevano i loro genitori, nonni, bisnonni e così via fin da Edoardo I. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Congedati gli ultimi 92 pari ereditari della Camera dei Lord. Addio eccentricità britanniche Articoli correlati Il parlamento britannico dice addio ai “membri ereditari” della Camera dei LordIl parlamento britannico ha approvato in via definitiva una legge volta a eliminare i novantadue “membri ereditari” della cosiddetta Camera dei Lord,... La Camera dei Lord non avrà più membri ereditarill governo britannico di Keir Starmer è riuscito a cancellare un diritto vecchio di secoli, considerato da molti anacronistico Il parlamento...