Conferenza stampa Spalletti post Udinese Juve | le sue dichiarazioni

Dopo la partita tra Udinese e Juventus della 29ª giornata di Serie A, l’allenatore dell’Udinese ha tenuto una conferenza stampa per commentare l’incontro. Ha analizzato le azioni salienti e ha risposto alle domande dei giornalisti presenti, offrendo la sua prospettiva sull’andamento della gara e sui prossimi impegni della squadra. Le sue dichiarazioni sono state riportate subito dopo il match.

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