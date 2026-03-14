Confcooperative Romagna-Estense Chiara Bertolasi confermata per il territorio ferrarese

Giovedì 12, le cooperative sociali di Confcooperative Romagna-Estense si sono riunite durante l’evento ‘Essere economia sociale’ e hanno confermato Chiara Bertolasi come rappresentante per il territorio di Ferrara, mantenendo anche la guida di Mirca Renzetti. La riunione ha visto la partecipazione di diverse cooperative del settore e ha segnato l’atto ufficiale delle nomine per il prossimo periodo.

Il presidente Roberto Savini: “Settore fondamentale ma servono nuovi lavoratori”. I dettagli Confcooperative Romagna-Estense rappresenta oggi 204 cooperative sociali e sanitarie che insieme producono un fatturato di oltre 650 milioni di euro; danno lavoro a 15.494 persone, di cui il 74% donne e a 1.142 persone disabili e svantaggiate. “Il comparto delle cooperative sociali è uno dei settori principali, sia per fatturato sia per numero di persone che vi lavorano - sottolinea Roberto Savini, presidente di Confcooperative Romagna-Estense -. Se i nostri territori possono vantare comunità più eque e giuste lo si deve anche al loro lavoro”. “La... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Leggi anche: Confcooperative Fedagripesca Romagna-Estense: Realdo Mastini confermato coordinatore territoriale Servizio civile universale in Confcooperative Romagna-Estense, due posti nelle sedi di Forlì e Cesena“Per il 2026 abbiamo a disposizione dei giovani due programmi di servizio civile universale - spiega Simone Righi di Confcooperative Romagna-Estense:... Contenuti e approfondimenti su Confcooperative Romagna Estense Chiara... Temi più discussi: Chiara Bertolasi (coop Serena) nominata vicepresidente Federsolidarietà Romagna-Estense; A coordinare le 204 cooperative sociali di Federsolidarietà riconfermata Mirca Renzetti; Il ruolo delle cooperative sociali per la tenuta dei territori e delle comunità: se ne parla in un convegno a Ravenna. Renzetti confermata alla guida di Federsolidarietà Romagna-EstenseÈ la riminese Mirca Renzetti la nuova — e riconfermata — presidente del coordinamento di Confcooperative Federsolidarietà Romagna-Estense, l’organismo che ... chiamamicitta.it La Riminese Mirca Renzetti confermata alla guida di Federsolidarietà Romagna-EstenseConfcooperative Romagna-Estense, Mirca Renzetti confermata alla guida delle cooperative sociali Doriana Togni vicepresidente per il territorio di Ravenna ... altarimini.it Confcooperative Romagna-Estense, Mirca Renzetti confermata alla guida delle cooperative sociali Doriana Togni vicepresidente per il territorio di Ravenna #Rimini #Attualita x.com Ravennawebtv. . Si è svolta all'Almagià di Ravenna l'assemblea di Confcooperative Federsolidarietà Romagna-Estense. Il sistema è rappresentato da 200 cooperative con il 70% degli addetti donne, il coordinamento riconfermato è rappresentato da tutte figur - facebook.com facebook