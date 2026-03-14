Concluso a Lanciano il progetto Eco-Police | 600 studenti a lezione di legalità ambientale

A Lanciano si è concluso il progetto “Eco-Police” con 600 studenti coinvolti in incontri dedicati alla legalità ambientale. L'iniziativa, promossa dall’assessorato alla transizione ecologica del Comune, ha visto la collaborazione della polizia locale e di Ecolan spa, coinvolgendo le scuole della città in un percorso di sensibilizzazione e informazione sulla tutela dell’ambiente.

L'iniziativa è stata promossa dall’assessorato alla transizione ecologica del Comune di Lanciano in collaborazione con la polizia locale ed Ecolan. Coinvolti i licei scientifico, classico e artistico Si è concluso il ciclo di incontri con le scuole nell'ambito del progetto “Eco-Police”, promosso dall’assessorato alla transizione ecologica del Comune di Lanciano insieme a polizia locale ed Ecolan spa. L'iniziativa, avviata lo scorso autunno, ha visto la partecipazione di circa seicento studenti appartenenti alle classi prime e seconde degli istituti superiori lancianesi (liceo scientifico Galilei, liceo classico Vittorio Emanuele II e liceo artistico Palizzi); più di centocinquanta sono stati i partecipanti solo nei due giorni conclusivi, 11 e 12 marzo, allo Scientifico. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Articoli correlati Oltre 600 studenti del Liceo Medi a lezione di legalità con i carabinieriIncontro molto partecipato tra Arma, scuola e giovani: affrontati temi attuali come violenza, bullismo, dipendenze e sicurezza stradale Nel corso... Leggi anche: Lezione di legalità: gli studenti e il bullismo Tutti gli aggiornamenti su Concluso a Lanciano il progetto Eco... Temi più discussi: Lanciano, quasi seicento studenti protagonisti del progetto Eco-Police per l’educazione ambientale; Concluso con successo il progetto Eco?Police nelle scuole superiori; La polizia municipale e Ecolan con 600 studenti contro l’abbandono di rifiuti. Lanciano, concluso il progetto Eco?Police con 600 studentiSi chiude Eco?Police a Lanciano: 600 studenti coinvolti in un percorso di educazione ambientale con Comune, Polizia Locale ed Ecolan ... abruzzonews.eu Lanciano, quasi seicento studenti protagonisti del progetto Eco-Police per l’educazione ambientaleLanciano. Si è concluso al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Lanciano il ciclo di incontri del progetto Eco-Police, iniziativa promossa ... abruzzolive.it Lanciano, concluso il progetto Eco-Police con 600 studenti abruzzonews.eu/lanciano-concl… x.com ÈTv Marche. . AnconAmbiente inaugura il secondo Eco Compattatore in Piazza Pertini. La nuova postazione aumenta la capacità di conferimento e ottimizza i percorsi dei mezzi, riducendo i viaggi, il consumo di carburante e rendendo più efficiente l’operativit - facebook.com facebook