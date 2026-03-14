concentrazione di impianti carrara non molla

I cittadini di Carrara continuano a opporsi alla presenza di numerosi impianti energetici nel loro quartiere, portando avanti una battaglia per proteggere la propria area. La questione riguarda la crescente concentrazione di strutture di questo tipo nella zona, che suscita preoccupazione tra residenti e associazioni locali. La disputa rimane al centro dell’attenzione pubblica, con manifestazioni e iniziative di protesta.

Prosegue la battaglia dei cittadini di Carrara per difendersi dalla concentrazione di impianti energetici nel loro quartiere., ad iniziare dall’impianto Bees (impianto di accumulo energetico) che dovrebbe sorgere non lontano alla centrale elettrica: hanno deciso di non fermarsi neppure di fronte all’esito negativo del ricorso al Tar Lazio, che era stato presentato dal Comune in accordo con il Comitato cittadino. Anzi i residenti invitano l’amministrazione comunale "a fare ricorso al Consiglio di Stato quale iniziativa istituzionale e politica di ulteriore tutela del territorio e dei residenti di Carrara". Una presa di posizione maturata al... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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