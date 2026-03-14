Dopo circa 27 anni alla guida dei teatri e dei servizi culturali di Cattolica, questa persona ha sempre portato avanti la cultura come elemento centrale della sua attività. Nel corso degli anni ha gestito diverse iniziative e progetti legati al mondo dello spettacolo e dell’arte, contribuendo a mantenere viva l’offerta culturale della città. Ora si prepara a nuovi impegni e sfide professionali.

Dopo circa 27 anni alla guida dei teatri e successivamente dei servizi culturali di Cattolica, dell’Arena della Regina (fino al 2018) e del MystFest (lo storico festival internazionale del giallo e del mistero), è andata in pensione la direttrice Simonetta Salvetti, una colonna dell’amministrazione comunale cattolichina degli ultimi 45 anni. "Sono in pensione dal 1° marzo – racconta – Ho lavorato nel settore cultura di Cattolica, iniziando in realtà qualche anno prima, nel 1981 ancora liceale, al Centro Culturale Polivalente da dove è partita la mia lunga carriera professionale e personale accogliendo in città i più grandi artisti del circuito internazionale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Con me la cultura è sempre stata protagonista"

Articoli correlati

Bergamo, la provincia protagonista dei Giochi della Cultura con mostre e percorsi interattiviRegione Lombardia propone un palinsesto diffuso di mostre ed eventi culturali in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 Bergamo.

Leggi anche: Rampolla sul caso Bastoni-Kalulu: “La simulazione c’è sempre stata, deve essere sanzionata con…”

Nella casa dei segreti #libridaleggere #thriller #unadifamiglia #booktok

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Con me la cultura è sempre stata...

Discussioni sull' argomento Con me la cultura è sempre stata protagonista; Basta stress da numeri e follower. Adriano Moretti va oltre i social con Notte prima degli esami e uno spettacolo teatrale; Amélie Nothomb. Una madre si ama anche se è ingiusta (di M. Fontana); Mostre, a Palazzo Madama la Fondazione Bracco racconta l’eccellenza delle scienziate italiane.

"Abbiamo fondato il nostro gemellaggio su tutto questo per andare a mettere le basi per un futuro di collaborazione, in chiave turistica e produttiva, per la crescita delle nostre comunità, costruendo una vera cultura europea". - facebook.com facebook

Bruno Contrada è morto, la cultura della giurisdizione per certi pm non è mai nata. Un ricordo e un brano dal libro "Lo sbirro e lo Stato" di Lino Jannuzzi (Koiné 2008). Di @guidotweet x.com