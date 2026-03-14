A causa della crisi in Iran e nel Medio Oriente, il prezzo di un'auto nuova potrebbe aumentare di circa 1.450 euro. Se questa crisi dovesse continuare, si prevede un incremento del 5% sui prezzi di listino, che si tradurrebbe in un aumento dei costi per i consumatori. La possibile crescita dei prezzi riguarda tutto il mercato automobilistico, con effetti diretti sui prezzi finali delle vetture.

Nell’ipotesi in cui la crisi del Medio Oriente dovesse perdurare, un eventuale aumento dei prezzi di listino del +5% farebbe salire il costo di una automobile nuova in media di circa 1.450 euro, ma a crescere sarebbero anche i costi delle riparazioni, dei pezzi di ricambio e delle polizze Rc auto. Lo afferma Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane. «Il pericolo maggiore per il comparto è rappresentato dall’ascesa delle quotazioni di petrolio, gas ed energia, ma anche e soprattutto dall’alluminio, metallo presente nelle carrozzerie e nella componentistica e con cui si realizza in media il 15% di una autovettura... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Con la crisi in Iran e Medio Oriente, un'auto nuova potrebbe costare 1.450 euro in più

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