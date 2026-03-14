Questa mattina, venti studentesse del liceo Margaritone hanno vissuto un’esperienza di un giorno come imprenditrici, partecipando all’iniziativa Girl’s Day promossa da Confartigianato Donne Impresa Arezzo. L’evento si è svolto ad Arezzo e ha visto le giovani coinvolte in attività pratiche all’interno di aziende locali, offrendo loro un’occasione di confronto diretto con il mondo del lavoro imprenditoriale femminile.

Arezzo, 13 marzo 2026 – Si è conclusa con entusiasmo l’edizione 2026 del Girl’s Day, l’iniziativa promossa da Confartigianato Donne Impresa Arezzo che da anni avvicina le giovani studentesse al mondo dell’imprenditoria femminile attraverso esperienze dirette nelle aziende del territorio. Protagoniste della giornata sono state 20 ragazze delle seconde classi della Scuola Media Margaritone che hanno avuto l’opportunità di trascorrere alcune ore all’interno di realtà imprenditoriali guidate da donne, entrando in contatto con storie professionali, competenze e percorsi di lavoro concreti. Le studentesse sono state accolte nelle aziende... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Con Girl’s Day 20 studentesse del Margaritone diventano imprenditrici per un giorno

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