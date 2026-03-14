Comunità energetiche la sfida di Legacoop | pronti 10 Megawatt di nuovi impianti in Romagna

Legacoop annuncia l’attivazione di 10 Megawatt di nuovi impianti energetici in Romagna, inserendoli nel quadro delle comunità energetiche. La decisione arriva in un momento di crescenti tensioni geopolitiche e di instabilità nel settore energetico, che rendono cruciali le iniziative locali per la produzione di energia. La proposta mira a rafforzare l’autonomia e la sostenibilità delle comunità coinvolte.

Il presidente Lucchi: "Sistema fragile, serve produrre energia nei territori". Il progetto 'Energia Romagna' punta a 44 comunità energetiche e all'eolico offshore “La guerra in Iran e le tensioni geopolitiche che ne sono seguite, confermano che il tema della sicurezza energetica è quanto mai fondamentale per la competitività delle imprese e la stabilità dei sistemi economici. Anche in un momento così grave, Legacoop Romagna ritiene che le risposte strutturali non possano dipendere esclusivamente dalla ricerca di nuovi fornitori di combustibili fossili”, si legge in una nota di Legacoop. “Occorre accelerare la transizione energetica, puntando su rinnovabili, innovazione tecnologica e maggiore autonomia energetica dei territori. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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