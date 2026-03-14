Comune cardioprotetto | l' amministrazione acquista due Defibrillatore semiautomatici

L'amministrazione comunale di Fasano ha acquistato due defibrillatori semiautomatici esterni, che sono stati consegnati durante una cerimonia venerdì 13 marzo presso la sede del Comando di Polizia locale. La presentazione dei dispositivi ha coinvolto le autorità e il personale di polizia presente alla cerimonia. I nuovi strumenti saranno installati in punti strategici della città per garantire un intervento rapido in caso di emergenze cardiache.

I due apparati elettromedicali sono stati ufficialmente assegnati alla Polizia locale di Fasano e installati a bordo delle unità mobili di pattuglia FASANO – Nella giornata di venerdì 13 marzo, presso la sede del Comando di Polizia locale di Fasano, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione e consegna di due nuovi dispositivi Dae - Defibrillatore semiautomatico esterno. L’evento, inserito nella cornice del consolidato progetto "Fasano Comune Cardioprotetto", ha visto la partecipazione della comandante della Polizia Locale, Marisella Speciale, della vicesindaca Luana Amati e del presidente facente funzioni della Provincia di Brindisi, Giuseppe Ventrella. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Articoli correlati Anche Nociglia diventa borgo cardioprotetto: arriva il defibrillatore in piazza RuggeriInstallata nel centro cittadino l’apparecchiatura salvavita per gli interventi di primo soccorso. Leggi anche: Narni Sotterranea: l'associazione acquista un defibrillatore e forma i suoi collaboratori per interventi di emergenza Guida definitiva come usare un defibrillatore SMARTY SAVER STEP BY STEP Altri aggiornamenti su Comune cardioprotetto Rivodutri è un Comune cardioprotetto, acquistati tre defibrillatori per i cittadiniRIETI - Rivodutri punta a diventare un comune cardioprotetto. Va inteso in questa direzione l’acquisto, da parte dell’amministrazione municipale, l’acquisto di tre defibrillatori semiautomatici, da ... ilmessaggero.it Comune cardioprotetto. Eccellenza in regioneUn premio all’amministrazione Alessandrini per l’impegno nell’installazione di defibrillatori e nella promozione di una adeguata formazione a favore della cittadinanza. La notizia è giunta dal dottor ... lanazione.it