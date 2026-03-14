Il compleanno di Antonella Fiordelisi è stato celebrato con amici e familiari, presenti in un’atmosfera informale e conviviale. La festa ha visto la presenza del suo compagno Giulio Fratini, mentre sul tavolo era presente una torta decorata. Diversi volti noti del mondo dell’intrattenimento hanno partecipato all’evento, creando un clima di festa e aggregazione.

La celebrazione del compleanno di Antonella Fiordelisi si è trasformata in un evento sociale significativo, caratterizzato da una miscela di eleganza e spontaneità che ha coinvolto il suo compagno Giulio Fratini e diverse figure del mondo dell’intrattenimento. La serata, segnata da brindisi e una torta scenografica arrivata poco prima della mezzanotte, ha la partecipazione di Sonia Bruganelli, Perla Vatiero, Greta Rossetti e Cecilia Capriotti, confermando il ruolo centrale dell’ex schermitrice nella nuova generazione di personaggi digitali. L’atmosfera descritta dalle testimonianze non rispecchia quella di un party mondano, bensì di una riunione tra amici stretti dove l’affetto prevale sul semplice apparato mediatico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Compleanno Fiordelisi: amici, torta e Giulio al centro

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