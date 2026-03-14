Comparsa sul set di Ferrari per 300 euro l' Inps gliene chiede indietro 34mila

La Corte d'Appello dà ragione a un 64enne modenese in pensione con Quota 100: la fugace apparizione nel film di Michael Mann è lavoro occasionale e non giustifica la revoca del trattamento previdenziale Un'esperienza cinematografica unica che rischiava di trasformarsi in un vero e proprio incubo finanziario. È l'assurda disavventura vissuta da un cittadino modenese di sessantaquattro anni, che nel 2022 aveva deciso di partecipare per un paio di giorni come comparsa alle riprese del film "Ferrari", la pellicola diretta da Michael Mann e dedicata alla figura del Drake. A fronte di un modesto rimborso spese lordo di trecento euro incassato per la sua fugace apparizione, l'uomo si è visto recapitare dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale una maxi-richiesta di restituzione pari a ben 34. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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