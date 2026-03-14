Como i convocati per la Roma | Fabregas recupera Perrone e Diao

A Como, il tecnico ha annunciato la lista dei venticinque giocatori convocati per la sfida contro la Roma. Tra i presenti ci sono Fabregas, che si è ripreso dall'infortunio, Perrone e Diao, entrambi inclusi nella rosa. La formazione si prepara a scendere in campo, con attenzione rivolta alle scelte definitive in vista della partita.

Alla vigilia del match contro la Roma, in programma domani alle 18, il Como ha diramato la lista dei convocati. Venticinque i giocatori selezionati da Cesc Fabregas, che recupera a pieno regime Perrone. Il centrocampista, uscito malconcio nello scorso turno contro il Cagliari, pare aver smaltito al meglio la forte botta al quadricipite. In lista anche Assane Diao, che dopo il forfait dell'ultimo minuto nel match dell'Unipol Domus è pienamente recuperato. Come confermato anche dal tecnico spagnolo nella conferenza pre-partita, l'ex Betis si è allenato tutta la settimana con la squadra. Non ci sarà, ovviamente, Addai, il quale ha rimediato la rottura del tendine d’Achille a fine febbraio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como, i convocati per la Roma: Fabregas recupera Perrone e Diao Articoli correlati Como, parla Fabregas: «Nico Paz mezzala? Ecco cosa penso. Perrone per ora 60% no, 40%. Su Diao…»Nico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTO Mercato Inter, una big di... Como, le ultime su Diao e Perrone in vista della RomaReduce dal successo esterno contro il Cagliari, il Como si prepara ora alla sfida contro la Roma, importantissima per la corsa Champions. Altri aggiornamenti su Como i convocati per la Roma Fabregas... Temi più discussi: Cagliari-Como, i convocati di mister Pisacane; Como, i convocati per il Cagliari: solo un'assenza per Fabregas; Como, i convocati di Fabregas per il Cagliari. Torna Kempf; Como, le ultime su Diao e Perrone in vista della Roma. Como, i convocati per la Roma: Fabregas recupera Perrone e DiaoVenticinque i giocatori selezionati dal tecnico spagnolo in vista del match contro i giallorossi, valido per la 29ª giornata di Serie A ... gazzetta.it Roma, i convocati per il Como: out Dybala, Soulé, Dovbyk, Ndicka e Ferguson. C'è KonéVentidue i giocatori selezionati da Gasperini in vista del match contro la squadra di Fabregas, valido per la 29ª giornata di Serie A ... msn.com Serie A, Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Alle 20.45 Udinese-Juventus. Domenica Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/marato - facebook.com facebook Como-Roma - I convocati di Fabregas: ci sono Perrone e Diao #ASRoma #Como #ComoRoma #SerieA x.com