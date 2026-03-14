Commozione a Bogliasco | il grande abbraccio delle pubbliche assistenze per l' addio a Roby

A Bogliasco si sono tenuti i funerali di Roberto Vescina, conosciuto come ‘Roby’ e ‘Bogliasco 031’, deceduto all’età di 58 anni dopo aver combattuto una grave malattia. La cerimonia ha visto una grande partecipazione di cittadini e rappresentanti delle pubbliche assistenze, che hanno espresso il loro addio con un abbraccio collettivo. La comunità si è stretta intorno alla famiglia del defunto in un momento di grande commozione.

Roberto Vescina, milite della Croce Verde Bogliasco, è scomparso a 58 anni: ambulanze e militi si sono radunati per rendergli omaggio Commozione e ampia partecipazione a Bogliasco per l'ultimo saluto a Roberto Vescina, per tutti ‘Roby’ e ‘Bogliasco 031’, scomparso all'età di 58 anni dopo una grave malattia. Ambulanze e volontari hanno reso omaggio a una persona molto amata e conosciuta nel mondo del soccorso, ricordata per aver fatto del bene e aiutato il prossimo senza mai risparmiarsi. La redazione di GenovaToday si unisce al cordoglio. La Croce Verde Bogliasco ha rivolto a tutti un sentito ringraziamento via social: "Con... 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Protezione civile delle Pubbliche Assistenze, una giornata di confrontiCampi Bisenzio (Firenze), 24 gennaio 2026 – Creare un’area delle emergenze per tenere insieme il modulo sanitario con la protezione civile, e puntare... Lutto nella musica novarese, addio all'uomo delle balere Roby ValenteUn personaggio della storia novarese e non solo: a 85 anni si è spento Roby Valente, all'anagrafe Giuseppe Vallese, conosciuto da tutti come l'uomo...