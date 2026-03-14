Commercio chi sale e chi scende | edicole al -52% Servono strumenti permanenti di monitoraggio

Le edicole a Cesena hanno registrato un calo del 52% negli ultimi anni, evidenziando un declino nel settore del commercio locale. La città sta attraversando una fase di trasformazione commerciale, simile a quella di molte altre realtà italiane, con cambiamenti che coinvolgono diversi negozi e punti vendita. Si richiedono strumenti di monitoraggio costanti per seguire l’andamento di questo settore.

"Anche nel cesenate molte attività di vicinato stanno affrontando anni complessi, tra crescita dell’e-commerce, aumento dei costi di gestione e cambiamenti nelle abitudini dei consumatori” Commercio cesenate in transizione. Negli ultimi anni Cesena, come tante città italiane, sta vivendo una trasformazione profonda del loro tessuto commerciale. Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio, tra il 2012 e il 2025 in Italia sono scomparse oltre 156mila attività commerciali tra negozi e ambulanti, pari a più di un quarto del totale. Un cambiamento che sta modificando la fisionomia dei centri urbani, con la progressiva riduzione del commercio tradizionale e una crescita delle attività legate soprattutto alla ristorazione, al turismo e agli affitti brevi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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