come votare al referendum del 22 e 23 marzo guida pratica e documenti necessari

Il 22 e 23 marzo i cittadini italiani sono chiamati a votare al referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia. La guida pratica spiega come esercitare il diritto di voto e quali documenti sono necessari per partecipare alle operazioni elettorali. Sono previste due giornate di urne aperte per consentire a chiunque di esprimere la propria preferenza.

Ormai lo sanno anche i sassi: il 22 e il 23 marzo i cittadini italiani sono chiamati alle urne per il referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia. Dovranno cioè decidere se confermare (Sì) o se respingere (No) la modifica proposta dal governo sull’organizzazione della magistratura. Si tratta di una consultazione confermativa, dunque non è previsto un quorum, cioè una soglia minima di affluenza di votanti. In ogni caso è molto importante conoscere in anticipo quali documenti occorrono per accedere alle urne e le indicazioni principali per esprimere il proprio parere secondo le regole, in modo da non rischiare che il voto diventi nullo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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