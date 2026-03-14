Come è fatto il corpo umano | è online l’atlante scientifico

È stato pubblicato online un nuovo atlante scientifico che svela la struttura del corpo umano. Il progetto è stato realizzato da un gruppo internazionale di scienziati e clinici e presentato sulla rivista Science Advance. L’atlante fornisce dettagli approfonditi su come sono composte le varie parti del corpo e offre una panoramica aggiornata delle scoperte nel campo della biologia umana.

Presentato su Science Advance da un gruppo internazionale di scienziati e clinici – del consorzio Human Organ Atlas Hub che riunisce nove istituti tra europei ed americani, guidati dall’University College London (UCL) e dall’European Syncrhrotron Radiation Facility (Esrf) di Grenoble – l’Atlante degli Organi Umani (HOA – Human Organ Atlas). Un portale online tridimensionale (3D) aperto a tutti (open access), simile a Google Earth, che consente agli utenti di esplorare organi umani intatti con un dettaglio senza precedenti fin quasi a livello delle singole cellule. Come spiegano i ricercatori su https:human-organ-atlas.esrf.fr., il tessuto umano è intrinsecamente gerarchico con cellule, tessuti e organi organizzati in strutture complesse a molti livelli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Come è fatto il corpo umano: è online l’atlante scientifico Articoli correlati Nasce l’atlante digitale del corpo umano, organi esplorabili in 3D come Google EarthAGI - Un nuovo atlante digitale consente di esplorare gli organi umani in tre dimensioni con un livello di dettaglio senza precedenti, permettendo di... Online la Google Earth del corpo umano: esplora gli organi in 3D VIDEOUn’esperienza completamente nuova di esplorazione del corpo umano è ora disponibile grazie al nuovo Atlante degli organi umani, un portale online che... Approfondimenti e contenuti su corpo umano Temi più discussi: Un Google Earth del corpo umano: il nuovo Atlante 3D svela organi e cellule come mai prima d’ora; La Google Earth del corpo umano: sul web un viaggio negli organi umani come non lo avete mai visto prima; E' online la Google Earth degli organi umani VIDEO; E' online la Google Earth degli organi umani. Il corpo umano esplorabile, organo per organo, in un atlante digitale 3D: ecco come accedereArriva Human Organ Atlas, un portale gratuito con immagini 3D ad altissima degli organi del corpo umano risoluzione per medici, studenti e ricercatori. libero.it Human Organ Atlas, online l'atlante 3D del corpo umano più dettagliato di sempreIl corpo umano a portata di clic: l'atlante digitale 3D Human Organ Atlas è disponibile in una nuova versione più completa, gratuita e facilmente accessibile da web (il link è in FONTE), dunque senza ... hdblog.it Dopo la morte, il corpo umano può continuare a mostrare piccoli movimenti anche per diversi mesi. A documentarlo è stata una ricercatrice australiana tramite un time-lapse realizzato nella cosiddetta “fattoria dei corpi”. - facebook.com facebook Nasce l’atlante digitale del corpo umano, organi esplorabili in 3D come Google Earth La piattaforma, nata durante la pandemia, include già decine di organi e centinaia di dataset e ha contribuito a nuove scoperte x.com