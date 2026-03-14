A DAZN, Ciro Ferrara ed Emanuele Giaccherini hanno discusso delle possibili modifiche nella formazione del Napoli di Antonio Conte, considerando il rientro degli infortunati. I due ex calciatori hanno ipotizzato come potrebbe cambiare la tattica e i giocatori impiegati nella prossima partita della squadra. La conversazione si è concentrata sulle variazioni possibili, senza approfondire motivazioni o scenari futuri.

Come giocherà il Napoli con il rientro degli infortunati? A DAZN, Ciro Ferrara ed Emanuele Giaccherini hanno provato a rispondere ipotizzando la futura formazione degli azzurri di Antonio Conte. Due visioni diverse, ma con un denominatore comune: De Bruyne al centro del progetto offensivo. Un tema caldo che accende il dibattito nel mondo azzurro, perché dalle scelte tattiche dipenderà il rilancio della stagione partenopea. La formazione di Giaccherini: il coraggio di non rinunciare ad Alisson. Emanuele Giaccherini ha optato per una disposizione con Meret in porta, Beukema, Buongiorno e Juan Jesus in difesa. Sulle fasce Politano e Spinazzola, mentre a centrocampo sceglie Anguissa e McTominay. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Come cambierà il Napoli di Conte? Le ipotesi di Giaccherini e Ferrara con il rientro degli infortunati

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