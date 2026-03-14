Combinata nordica | Johannes Lamparter domina il PCR di Oslo Italiani lontani

A Oslo si è conclusa la stagione di combinata nordica con la gara di oggi, un evento che ha visto il dominio di Johannes Lamparter. La competizione, una Gundersen con salto da Holmenkollbakken, ha rappresentato l'ultimo appuntamento della Coppa del Mondo maschile. Gli italiani non hanno preso parte alla gara, che si è svolta nel tradizionale scenario norvegese.

Ultimo appuntamento per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. Domani va in scena ad Oslo, in Norvegia, la gara che conclude la stagione, una Gundersen con salto da Holmenkollbakken. Guida la classifica dopo il Provisional Competition Round il già vincitore della Coppa del Mondo Johannes Lamparter. L’austriaco ha trovato, nonostante un gate inferiore, la miglior distanza con 130 metri, 130,9 il punteggio totale. Seconda posizione per il giapponese Ryota Yamamoto, staccato virtualmente di 26”, mentre al terzo posto troviamo l’altro austriaco Thomas Rettenegger. In casa Italia il migliore è Aaron Kostner, in quarantesima piazza. Quarantacinquesimo Domenico Mariotti, cinquantesimo Alessandro Pittin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Combinata nordica: Johannes Lamparter domina il PCR di Oslo. Italiani lontani Articoli correlati Leggi anche: Combinata nordica: Johannes Lamparter al comando nel PCR a Bad Mitterndorf Combinata nordica: Julian Schmid guida il PCR di Otepää, italiani lontaniProvisional Competition Round ad aprire la tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica che si svolgerà questo weekend in Estonia, precisamente... Una selezione di notizie su Johannes Lamparter Temi più discussi: Combinata nordica: Jens Luraas Oftebro vince a Lahti, Johannes Lamparter si prende la Coppa del Mondo; Jens Luraas Oftebro primeggia a Lahti, Lamparter si prende la Coppa del Mondo, Korhonen profeta in patria; Combinata Nordica - Coppa del Mondo: Jens Oftebro vince la Gundersen HS130/10 km di Lahti sul fratello Einar, a punti Aaron Kostner; Combinata nordica, nasce la team sprint mista. ‘Ultima spiaggia’ per restare nel programma olimpico?. Combinata nordica: Johannes Lamparter domina il PCR di Oslo. Italiani lontaniUltimo appuntamento per la Coppa del Mondo di combinata nordica al maschile. Domani va in scena ad Oslo, in Norvegia, la gara che conclude la stagione, ... oasport.it Combinata nordica: Oftebro vince a Lahti, Lamparter conquista la Coppa del MondoIl campione olimpico norvegese ha gettato le basi per il suo successo già nella fase di salto, assicurandosi il terzo posto a un soffio dalla vetta. Sfruttando le sue eccellenti capacità nello sci di ... it.blastingnews.com