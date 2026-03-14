Nell'ultima tappa della Coppa del Mondo di combinata nordica femminile, Alexa Brabec è in testa nella classifica generale, seguita da Ida Marie Hagen. La gara si svolgerà domani a Oslo, con la competizione di Gundersen che chiuderà la stagione. La prova prevede un salto dal celebre Holmenkollbakken, prima delle modalità di gara a cronometro.

Ultima tappa per la Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. Domani ad Oslo andrà in scena la Gundersen che chiude la stagione, salto dal famosissimo Holmenkollbakken. Al comando del Provisional Competition Round troviamo la statunitense Alexa Brabec, che in questa stagione ha dato spettacolo e si è resa protagonista di ottime performance. Nettamente il miglior salto di giornata con 126 metri e 111,3 punti totali. Insegue la vincitrice della sfera di cristallo, la norvegese Ida Marie Hagen, staccata di 32”, mentre terza momentaneamente c’è l’altra norvegese, la giovanissima 2007 Ingrid Laate. Completano la top-5 l’austriaca Lisa Hirner e la slovena Ema Volavsek. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica: Alexa Brabec guida il PCR di Oslo. Seconda Ida Marie Hagen

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