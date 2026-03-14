Collesalvetti | Maffi Riabilita diventa un Polo della Salute | Cura e diagnostica al servizio dei cittadini

A Collesalvetti apre un nuovo centro medico chiamato Maffi Riabilita, trasformato in un Polo della Salute. Si tratta di uno spazio dedicato alla cura e alla diagnostica con più specializzazioni, pensato per offrire servizi ai cittadini del territorio. Il centro mira a diventare un punto di riferimento per le esigenze sanitarie locali, grazie a un team di professionisti qualificati.

Un centro medico multidisciplinare capace di rappresentare una nuova frontiera per la salute del territorio. E così la Fondazione Casa Cardinale Maffi di Collesalvetti potenzia la struttura con 15 nuove branche mediche al servizio dei cittadini. Tra diagnostica, specialistica e riabilitazione. Uno storico punto di riferimento per la riabilitazione si trasforma quindi in un polo della salute a 360 gradi. L’estensione dei servizi integra la consolidata eccellenza nel campo riabilitativo con un nuovo, vasto comparto di prestazioni mediche e diagnostiche specialistiche. A dare l’annuncio è il presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi,... 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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