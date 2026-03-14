Colavita vince il GT3 | il futuro dello sport romano

L’Automobile Club Roma ha premiato il ventunenne Leonardo Colavita per aver vinto il Campionato Italiano Gran Turismo GT3 Pro-Am Endurance. La cerimonia si è svolta di recente, riconoscendo il suo successo nel campionato e il ruolo di protagonista nello sport romano. Colavita si è distinto durante le gare, portando a casa il titolo nel torneo di endurance.

L’Automobile Club Roma ha conferito il riconoscimento annuale al ventunenne Leonardo Colavita, vincitore del Campionato Italiano Gran Turismo GT3 Pro-Am Endurance. La cerimonia si è tenuta nel 2025 per celebrare i talenti capitolini e lanciare le sfide sportive del 2026. Oltre al premio principale, l’evento ha onorato due storici pilastri dello sport automobilistico locale, Roberto Marazzi e Prisca Taruffi, con un riconoscimento speciale alla carriera. Il tutto avviene in un momento di transizione verso la stagione agonistica successiva, dove i giovani piloti preparano già le loro strategie competitive. Il futuro della scuderia romana tra tradizione e innovazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colavita vince il GT3: il futuro dello sport romano Articoli correlati Insediato in Piemonte il nuovo Tavolo dello sport, Biongioanni: "Scriviamo insieme il futuro dello sport"L'assessore allo Sport della Regione Piemonte Paolo Bongioanni ha convocato e riunito lo scorso 15 gennaio, al Palazzo della Regione Piemonte, il...