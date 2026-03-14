Coach Alessandro Magro ha affermato che la partita contro Cantù è molto importante e che la squadra è consapevole di questa. La Guerri Napoli, reduce da una sconfitta casalinga contro Virtus Olidata Bologna, cerca di reagire e si prepara per la sfida di domani alle ore 17. La squadra si concentra sulla partita, senza tralasciare l’obiettivo di riscattarsi.

La Guerri Napoli è in un periodo di grande difficoltà e, dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Virtus Olidata Bologna, proverà a riscattarsi domani alle ore 17.30 contro la penutlima della classe, la Pallacanestro Cantù di coach Walter De Raffaele. Nella gara di andata, risalente a domenica 28 dicembre 2025 e valida per la 13ª giornata di campionato, la Guerri si è imposta 98-86, guidata dai 20 punti (811 dal campo), 7 rimbalzi, 10 assist per un 34 di valutazione di Mitrou-Long, i 17 punti di Bolton. Adesso coach Alessandro Magro avrà a disposizione anche due nuovi giocatori rispetto alla partita di settimana scorsa: Nick Marshall e Milton Doyle. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Coach Alessandro Magro alla vigilia di Cantù: “Consapevoli dell’importanza della gara”

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