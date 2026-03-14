CNF inaugurazione dell' anno giudiziario 2026 presenti anche Nordio e la Bartolozzi - VIDEO

Durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, il presidente del Consiglio Nazionale Forense ha aperto i lavori, mentre il Ministro della Giustizia e altri rappresentanti istituzionali sono intervenuti nel corso dell’evento. Sono stati presentati vari interventi da parte di relatori e rappresentanti dell’ordine forense, con la partecipazione anche di figure politiche e giudiziarie. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi professionisti del settore e autorità.

Oggi, 13 marzo, presso la splendida sala Sinopoli dell'Auditorium di Renzo Piano, a Roma, è stato inaugurato l'anno giudiziario 2026 del Consiglio Nazionale Forense (CNF), presieduto dall'avvocato Francesco Greco, il quale, dopo un'introduzione musicale di alto livello ad opera della orchestra di giovanissimi presenti sul palco, ha preso la parola, annunciando che si sarebbe trattenuto dal commentare il vicino referendum costituzionale. Nel video a seguire alcuni stralci degli interventi sul palco, in ordine di apparizione: da Greco a Roman Završek, Presidente del Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa (CCBE), da... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - CNF, inaugurazione dell'anno giudiziario 2026, presenti anche Nordio e la Bartolozzi - VIDEO Articoli correlati Inaugurazione dell’anno giudiziario, la diretta video da Milano col ministro NordioA partire dalle ore 10 è prevista l’inaugurazione dell’anno giudiziario nella sala della Corte d’Appello di Milano con, tra gli altri, il ministro... Mattarella alla cerimonia di inaugurazione dell anno giudiziario 2026 – Il video(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 “Il Parlamento, è la casa la casa della Repubblica Italiana, della democrazia fondata sulla Costituzione... Altri aggiornamenti su CNF inaugurazione dell'anno giudiziario... Temi più discussi: Nordio al Cnf: Per esame avvocato presto un provvedimento; Anno giudiziario forense, Greco: Subito riforma professione. Su referendum avvocati liberi; Si dimetterà dopo il referendum?: Bartolozzi scappa dai cronisti dopo le polemiche. E non si scusa; Nordio: Assurdo dire che io umilio la magistratura. Nordio all'inaugurazione dell'anno giudiziario forense con BartolozziIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è arrivato all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio nazionale forense, all'Auditorium Parco della Musica, a Roma, insieme al capo di gabinetto, ... ansa.it Nordio con Bartolozzi all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio nazionale forenseIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e' arrivato all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio nazionale forense, all'Auditorium ... notizie.tiscali.it Corteo a Roma contro la guerra e per il "no" al referendum, bruciati cartelloni con Trump, Meloni e Nordio - facebook.com facebook “Pasticcio sull'Alta corte Ennesima fake news del fronte del No”, dice Isabella Bertolini (Csm) al Foglio, smentendo l’ultimo argomento avanzato dal fronte del No al referendum. Secondo chi si oppone alla riforma Nordio, a causa di un mancato adeguamento x.com